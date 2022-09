Vídeo: Policial assassina a ex-mulher na frente da filha, se tranca em carro com o corpo da vítima e tira a própria vida no PR

O policial militar Dyegho Henrique Almeida da Silva, matou a ex-mulher a tiros, no fim da tarde desta terça-feira (13), no bairro Rebouças, em Curitiba. Após os tiros, o corpo da vítima, identificada como Franciele Cordeiro e Silva, foi mantida dentro do Citroën C3 com o atirador até por volta das 21h15, quando o militar tirou a própria vida com um tiro.

Dyegho teria chegado de motocicleta no local do crime, onde abordou a mulher que estava com a filha, de 11 anos, dentro do automóvel. O homem então atirou cerca de 8 vezes contra a vítima, que veio a óbito no local. Logo após ele se trancou dentro do carro após a criança fugir dos disparos.

Câmeras de segurança flagraram Dyegho atirando. Nas imagens é possível ver que o homem surpreende a mulher obrigando-a a parar. Logo em seguida ele realiza os disparos contra a condutora, que tenta fugir de ré porém é alvejada e morta.

Assista abaixo (IMAGENS FORTES):

A Polícia Militar esteve no local e tentou a rendição do suspeito durante várias horas, porém não obtiveram sucesso e por volta das 21h30 o soldado cometeu suicídio com um tiro.

Em nota, a Polícia Militar do Paraná lamentou o ocorrido. Leia na íntegra:

“Sobre os fatos ocorridos no final da tarde/início da noite desta terça-feira, a Polícia Militar do Paraná, inicialmente, se solidariza com os familiares das vítimas e lamenta o acontecido.

Todos os procedimentos de segurança foram adotados pelas equipes policiais desde a primeira intervenção e as tratativas foram feitas de forma incessante.

Neste momento é fundamental mover todos os esforços para amparo das famílias e as motivações serão devidamente apuradas posteriormente.

Mais informações serão repassadas assim que possível.”

(Redação, com informações RIC Mais e Banda B)