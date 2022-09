Três pessoas são executadas em apartamento na área central de Campo Mourão

Um triplo homicídio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (15), no apartamento de um prédio, na área central de Campo Mourão. Uma outra pessoa também acabou baleada e foi internada em estado grave.

O crime ocorreu no edifício Santa Clara, na Rua São José, quase esquina com a Avenida Goioerê. A Polícia Civil ainda investiga se o atirador ou atiradores estavam no apartamento ou se chegaram durante a madrugada para praticar o triplo-assassinato.

A polícia acredita que as vítimas foram mortas enquanto dormiam. Após o crime o autor teria fugido em uma caminhoneta Hilux que foi encontrada abandonada na PR-158, anel viário, sentido a Maringá. Moradores vizinhos ouviram pelo menos cinco disparos e acionaram a polícia.

Dois dos mortos foram identificados, como Ronaldo Samuel Peres da Silva, 42 anos, e Adriano Tupech, 34 anos. Ao identificar os corpos, a polícia constatou que o grupo tem passagens pelo crime, pois seus nomes constam em fichas criminais.

O Samu e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e prestaram socorro ao outro morador ferido.

A Polícia Civil e Polícia Científica, assim como a Polícia Militar estão no fazendo o levantamento para buscar entender sobre como tudo aconteceu, bem como a motivação desse bárbaro crime.

Caminhoneta foi localizada no anel viário – Foto: João Silvestrin/Tasabendo.com

Fonte: Tá Sabendo

Quando a Polícia Militar chegou, encontrou dois corpos em um dos quartos e um outro, também em óbito num segundo quatro, onde também estava outro homem ferido. Ele foi encaminhado ao hospital em estado grave.

Ainda não se sabe se todos estavam no apartamento e o crime tenha ocorrido após uma discussão ou se o atirador chegou durante a madrugada.