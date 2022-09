Criança morre após ser ejetada de carro em capotamento na BR 369

Uma criança, de aproximadamente 5 anos morreu após ser ejetada de carro que capotou na tarde desta sexta-feira (16), na BR 369, entre Cascavel e Corbélia.

Segundo informações repassadas para a equipe de reportagem, os dois Chevrolet Corsa seguiam pelo mesmo sentido da rodovia, momento em que o carro da frente freou para acessar a entrada do Reassentamento São Francisco, foi atingido na traseira pelo outro veículo e capotou. O Corpo de Bombeiros fez massagem cardiorrespiratória na criança para tentar reanimá-la, mas não houve êxito.

O pai da criança estava no carona do Corsa da frente, ele fraturou a costela e foi encaminhado para o hospital junto com o motorista, amigo dele, que sofreu ferimentos leves. No carro de trás ninguém ficou ferido.

Fonte: Catve