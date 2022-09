Homem é preso em Cafelândia após assediar e tentar agredir trabalhadora na Rodoviária

Um homem foi detido em Cafelândia acusado de assediar e tentar agredir funcionária de empresa de Cascavel.

A equipe da Polícia Militar foi acionada a comparecer na Rodoviária Municipal de Cafelândia. No local a mulher informou que estava realizando trabalho de divulgação, quando chegou o suspeito aparentemente embriagado e começou importuná-la.

Conforme o relatório da PM, o envolvido começou a passar a mão nas pernas e tentou passar a mão nas partes íntimas, quando foi solicitado que parasse, momento que se afastou.

Na sequência, o homem pegou uma pedra do chão e arremessou contra a vítima, sendo que somente não a atingiu pois ela conseguiu colocar uma cadeira para bloquear a agressão.

A trabalhadora estava com vermelhidão no maxilar do lado direito e unha quebrada em razão da situação.

Ainda de acordo com o boletim, no momento que os policiais estavam no local, o envolvido estava em frente a uma panificadora ameaçando funcionários e clientes.

O suspeito foi identificado, ele teria vindo de São José dos Pinhais para fazer entrevista de emprego em uma empresa. Ele foi conduzido até o DPM para confecção de Boletim de Ocorrência e posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Aurora.