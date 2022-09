Trabalhador morre após ser puxado por motor e fraturar braço e crânio em Cooperativa de Mariluz

Foi sepultado no final da manhã deste domingo (18) o corpo do trabalhador Adalberto Bezerra da Silva, 57 anos. Ele morreu após sofrer um acidente na unidade da Integrada Cooperativa Agroindustrial, na zona rural do município de Mariluz.

Silva estava a uma altura de aproximadamente 40 metros (equivalente a um prédio de 12 andares) quando o equipamento de segurança que usava enroscou em um compartimento e acabou sendo puxado pelo motor.

O Corpo de Bombeiros de Umuarama foi acionado por volta das 12 horas. Uma equipe do município de Mariluz com ambulância também se colocou de prontidão.

Os bombeiros subiram para fazer o resgate, mas Silva já estava em óbito. A princípio o trabalhador sofreu uma fratura no braço e outra no crânio.

Pessoas que estavam na empresa comentaram que o homem trabalhava há mais de 20 anos na cooperativa e que era uma pessoa muito querida entre os colegas.

Em nota, a Integrada Cooperativa Agroindustrial afirmou que o acidente aconteceu durante a operação de um elevador da unidade e que “tomou todas as providências cabíveis e necessárias, prestando socorro imediato e acionando as autoridades”.

De acordo com a Integrada, “o colaborador utilizava todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)”. A direção da cooperativa lamentou o acidente e prestou solidariedade à família.

“A organização preza pela segurança total de sua equipe, adotando normas e processos rígidos. Estamos apurando os fatos e nos comprometemos com a garantia da segurança das unidades da cooperativa e de nossas indústrias”, finalizou.

Fonte: O Bemdito