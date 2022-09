Homem furta bar enquanto proprietário vai ao banheiro em Ubiratã

Um homem teve o seu bar furtado na Rua Ernesto Novaes de Souza, em Ubiratã na manhã deste domingo (18).

A equipe da Policia Militar foi informada sobre o furto e se deslocou até o local onde fez contato com o proprietário do estabelecimento.

Ele informou que ao ir ao banheiro, um indivíduo teria ido até o caixa e furtado uma quantia em dinheiro. Ele foi alertado por outros clientes e saiu atrás do homem conseguindo recuperar parte do dinheiro, mas o autor do delito teria conseguido fugir.

Na sequência, uma outra pessoa teria ajudado o dono do bar e o ladrão teria jogado uma quantia de dinheiro e novamente conseguiu fugir.

A vítima conseguiu recuperar R$ 700,00 dos R$ 1.500,00 que o homem teria levado do estabelecimento.

Os policiais em posse das informações se deslocaram até a residência do autor, realizaram buscas no local, porém ele não foi encontrado.

Informações do 11º BPM – Ubiratã Online