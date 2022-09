Homem é preso em Toledo com moto roubada em Ubiratã

Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar, ao ser flagrado conduzindo uma motocicleta roubada em Ubiratã. A abordagem aconteceu na Avenida Maripá, no Bairro Pinheirinho, em Toledo.

Militares da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) faziam patrulhamento quando perceberam que dois suspeitos em uma Honda Titan mudaram de trajeto ao avistarem a viatura. A dupla fugiu da tentativa de abordagem, mas foi alcançada poucas quadras à frente.

Em consulta ao sistema, a equipe policial constatou que a moto havia sido roubada no domingo (18), em Ubiratã. De acordo com a PM, o condutor assumiu a autoria do crime e acabou detido, ele foi conduzido a 20ª SDP (Subdivisão Policial).