Polícia apreende 5 toneladas de maconha em um tipo de bunker em meio a mata na região de Umuarama

Uma equipe da Polícia Ambiental do Pelotão de Umuarama escalada na Base Trarbach, localizou aproximadamente 5 mil quilos de maconha acondicionada em diversos fardos, em uma área de mata, no Distrito de Vila Rica do Ivaí, no Município de Icaraíma.

A ocorrência foi registrada na tarde dessa terça-feira (20), no âmbito da Operação Hórus. A grande quantidade de drogas estava escondida em local abaixo do solo em uma construção feita de alvenaria coberto por terra e folhas.

O local era similar a um tipo de bunker em meio a uma mata de uma propriedade rural. Todo o entorpecente foi apreendido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Umuarama, com apoio de um caminhão guincho do 25º BPM.

Com informações: Colunanews