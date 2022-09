Vítima cai em golpe de venda de veículo pela internet e perde R$ 65 mil

Um golpe que já vem se tornando conhecido na compra de carro fez mais uma vítima na região. Na ação o criminoso engana duas pessoas (vendedor e comprador) com um argumento diferente para cada vítima, sem que uma converse com a outra sobre o meio de pagamento e o valor a ser tratado.

Trata-se do golpe do falso intermediário, um dos mais usados no mercado de compra e venda de carros usados. A vítima desse último golpe viu o anúncio de uma caminhoneta, e entrou com em contato pelo telefone indicado.

Quem atendeu se dizia morador de Cascavel e que a caminhoneta pertencia a sua cunhada, que mora em Nova Cantu. O comprador então foi até Nova Cantu e até conversou com a proprietária.

Em seguida, a vítima fez uma transferência via pix no valor de R$ 65 mil, porém o dinheiro não caiu na conta da proprietária da caminhoneta. Só então ambos tomaram ciência do golpe.

O homem ainda tentou contato com o falso intermediador, mas não conseguiu mais falar com ele. A ocorrência foi registrada na Polícia Militar.

Fonte: Tá Sabendo