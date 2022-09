Após ser agredida, mulher mata marido com a arma dele no Paraná

Após ser agredida e ameaçada de morte pelo marido enciumado, uma mulher, de 28 anos, usou a própria arma do homem para matá-lo. A situação aconteceu na madrugada de sexta-feira (23) em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência e prendeu a mulher. Dentro da casa onde ela vivia com o marido os policiais encontraram um verdadeiro “arsenal” com 5 armas de fogo, sendo três espingardas e duas pistolas de variados calibres.

A mulher disse aos policiais que o desentendimento teve início após ela retornar com o marido de um churrasco, onde seu companheiro teria ficado com ciúmes após afirmar que ela teria olhado para outro homem.

Já em casa, o homem teria passado a agredir fisicamente a mulher e utilizado uma de suas armas para ameaçá-la.

“O marido começou a agredir ela. Ele tinha arma de fogo em casa. Segundo o que ela contou, ele pegou essa arma e ameaçou ela. Uma filha do casal tentou intervir, e nisso ele largou a arma”, explica o tenente Junior Saqueto, do 17º Batalhão da PM.

Quando o homem largou a arma, ela se apossou dela e realizou o disparo. O homem veio a óbito com somente um disparo.

“Ela conseguiu se desvencilhar do marido e pegou a arma. Acabou disparando uma única vez, no abdômen”.

As armas foram apreendidas e encaminhadas, junto com a mulher, para a Delegacia de Polícia Civil de Tijucas do Sul.

Fonte: Banda B