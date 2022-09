Mulher morre em grave acidente na BR 369

Rosangela Maria Schultz, de 49 anos, morreu em acidente de trânsito entre uma caminhonete e um veículo SUV no km 510 da BR 369, na tarde deste domingo (25). A vítima era passageira da caminhonete, modelo Volkswagen Saveiro.

O filho de Rosangela Maria Schultz conduzia a Saveiro sentido Corbélia-Cascavel e quando foi realizar conversão, à esquerda, para acessar a entrada do Reassentamento São Francisco foi atingido pela SUV, modelo Hyundai Santa Fé, que seguia no sentido contrário.

O condutor da Saveiro não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sofreu ferimentos leves e precisou ser encaminhado pelos socorristas do Corpo de Bombeiros para o Hospital Univeristário (HUOP). A Santa Fé era ocupada por cinco pessoas, com origem paraguaia e vivem no Brasil há mais de seis meses; eles não sofreram ferimentos.

Além da equipe do Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi deslocada para atender a ocorrência. O Instituto Médico Legal precisou ser acionado para recolher o corpo da vítima fatal, que foi identificada pelo filho da vítima.

Fonte: Catve