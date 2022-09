Armada com estilete, mulher vai a lar de idosos cobrar interno que não pagou programa sexual

Um caso no mínimo curioso foi registrado no Lar dos Idosos na cidade de Kaloré, região de Maringá, distante 135 quilômetros de Campo Mourão. Uma mulher armada com estilete compareceu ao local procurando por um dos idosos. Motivo: o homem teria feito um programa sexual com ela e não fez o pagamento.

Descontrolada, ela, até então ‘vítima’, resolveu ir ao local para acertar a dívida. Entrou no local proferindo palavrões de baixo calão contra o homem. Outras pessoas que estavam no local interviram na situação, tentando manter o idoso distante da mulher. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local.

À equipe, a ‘vítima’ explicou que teria feito um programa sexual com o idoso e, ao final, ele teria se recusado a fazer o pagamento combinado. O homem voltou então ao lar e ela resolver ir atrás dele para cobrá-lo. Os policiais orientaram o idoso, que ficou em segurança no local. Ele fez uma denúncia contra a vítima. A mulher foi orientada pela equipe e deixou o local posteriormente.

Fonte: TN Online