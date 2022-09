Atenção cliente Digaweb! Ficou sem conexão? Veja o que NÃO fazer neste caso

Atenção cliente!

Ficou sem internet? Veja o que NÃO fazer neste caso:

1° NÃO pressione o botão RESET atrás do roteador.

2° NUNCA remova o cabo de rede de entrada da PORTA WAN do roteador.

Certifique-se:

1° De que os seus equipamentos de internet estão ligados (verifique as luzes dos equipamentos).

2° Os pagamentos estão em dia. Para saber acesse a nossa Central do assinante (https://portaldigaweb.discovery.psi.br/auth.login.aspx) com CPF do titular para login e senha (senha apenas números).

Encontre uma loja mais próxima de você, venha nos fazer uma visita e conheça as vantagens de ser Digaweb.

Loja Ubiratã, Rua Floriano Peixoto, 1147.

Loja Campina da Lagoa, Av. Brasil, 864.

Loja Juranda, Av. Brasil, 2580.

Loja Nova Cantu, Av. Cantu, 381.

Estamos disponíveis nos nossos canais de atendimento

Acesse digaweb.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp (44) 99727-9737

e também em nossas redes sociais.