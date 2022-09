Bebê de 10 dias é salvo por policiais após se engasgar com leite em Umuarama

A noite de sábado (24), nunca mais será esquecida por uma família do Parque Dom Bosco. Policiais do 25ª BPM de Umuarama, salvaram a vida de um bebê de apenas 10 dias, em uma ação heroica.

A equipe foi solicitada com urgência para atender um bebê que havia engasgado com leite materno. Quando a equipe chegou no local, o bebê já não respirava mais e os pais estavam desesperados.

Foi quando em uma rápida ação, o Sd. Lourenço pegou o bebê e realizou a manobra de Heimlich, que imediatamente voltou a respirar e chorar, expelindo leite pelo nariz e boca.

Em seguida, os policias levaram o bebê até o Hospital Uopeccan, que de pronto providenciou médicos para atender o pequeno. Depois de alguns minutos aguardando na recepção, a criança retornou para os pais, estava bem e já poderia voltar para casa.

Muito emocionados e gratos pela ação dos policiais Sd. Lourenço e Sd. Aline, os pais agradeceram os dois e parabenizaram o trabalho da polícia.

Fonte: Umuarama News