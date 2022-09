Idoso é agredido com a própria bengala ao recusar dar dinheiro para usuários de crack no Paraná

Um idoso de 72 anos foi roubado e agredido no cemitério por usuários de drogas, na tarde deste domingo (25), em Iporã. A mulher foi localizada e presa.

A vítima relatou que um casal o abordou pedindo dinheiro para consumo de crack. Como ele se recusou a dar, os dois começaram a agredi-lo com socos, chutes e com a própria bengala do idoso.

Os criminosos levaram um celular Xiaomi e o dinheiro que estava com ele.

A mulher, de 36 anos, foi localizada pela polícia. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia.