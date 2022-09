Professor pede nudes para aluna de 11 anos no Paraná

O Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana investiga o sétimo caso de assédio de professor contra aluno na cidade. Desta vez, um professor de 46 anos, teria enviado mensagens para uma aluna de 11 anos, do ensino fundamental, pedindo para que ela enviasse fotos íntimas. Um boletim de ocorrências foi registrado pela mãe da menor e a Polícia Civil também investiga o caso.

Segundo o boletim registrado, a aluna do Colégio Polivalente teria procurado a direção da instituição para contar sobre o assédio. Ela mostrou as mensagens de cunho sexual recebidas em seu celular, nas quais o professor pedia para que ela enviasse fotos com roupas íntimas. Uma ata foi redigida e o NRE foi acionado.

Fonte: TN Online