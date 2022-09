Veículo da prefeitura de Luiziana bate na traseira de caminhoneta

Um veículo VW/Voyage, da Secretaria Municipal de Saúde de Luiziana bateu violentamente na traseira de uma caminhoneta Hilux, no início da noite desta segunda-feira, 26. O acidente ocorreu na rodovia PR-487, entre Campo Mourão e Luiziana, próximo ao Parque Industrial da Coamo.

Os dois veículos seguiam sentido a Luiziana, quando o motorista da prefeitura acabou batendo violentamente na traseira da caminhoneta. Com o impacto, o Voyage foi parar na canaleta, ficando com danos de grande monta.

Apesar da gravidade da colisão, o motorista e o passageiro do veículo não se feriram. Na caminhoneta, além do motorista de aproximadamente 50 anos, viajava um idoso, mas eles também saíram ilesos. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e vai apurar as circunstâncias do acidente.

Fonte: Tá Sabendo