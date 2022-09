Bandidos roubam ônibus de turismo na BR 369; policiais fecham o cerco, prendem assaltantes e resgatam vítimas

Um assalto a ônibus de turismo mobilizou diversas equipes de policiamento na BR 369 entre Cascavel e Corbélia nesta terça-feira (27). Viaturas da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal participaram das buscas, fecharam o cerco, recuperaram o coletivo resgatando as vítimas e prenderam dois homens na ação.

Bandidos fortemente armados abordaram as vítimas do veículo que estava carregado com eletrônicos comprados no Paraguai. Os criminosos fugiram em direção a Cascavel e acessaram estradas rurais. O ônibus foi localizado em uma estrada rural, na região do Reassentamento São Francisco. A Polícia Militar informou que não houve vítimas feridas e nada foi levado.

De acordo com o Tenente-Coronel do 6º Batalhão da Polícia Militar, Jorge Fritola, dois homens, ambos de 29 anos, foram presos, com eles apreendidos um simulacro de fuzil e uma Glock 9 mm com rajada e carregador alongado. “Eles não reagiram à prisão e se entregaram quando a polícia chegou no local”, informou o comandante.

Ainda segundo o comandante, os bandidos armados abordaram o veículo. Entretanto, outros condutores trafegavam pelo trecho, perceberam o assalto e acionaram a Polícia Militar, que foi mobilizada até o local com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal. “Quando a polícia chegou no local eles tentaram se disfarçar entre as vítimas, descendo sem camisa e com as mãos na cabeça, mas foram identificados”.

Fritola informou que durante o acompanhamento tático, diversas viaturas policiais chegaram a ficar atoladas em meio ao barro. “Houve disparos no pneu do ônibus para que ele parasse, a interceptação foi realizada com êxito e os dois criminosos se renderam e foram autuados em flagrante por roubo. Graças a Deus ninguém se feriu e os marginais estão presos”, destacou

Os criminosos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil de Cascavel e devem ficar à disposição do Poder Judiciário.

