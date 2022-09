Homem é detido após agredir a companheira e a cunhada e resistir a prisão em Ubiratã

Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa terça-feira (27), no Conjunto Boa Vista, em Ubiratã, depois de tentar agredir a companheira e a cunhada dele durante um desentendimento.

As informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online dão conta de que uma jovem procurou a Companhia da Policia Militar e informou que sua amiga estaria sendo agredida.

Ao chegar no local, os policiais visualizaram um indivíduo com um pedaço de madeira nas mãos indo em direção a uma mulher (cunhada dele). Foi dada voz de abordagem, mas ele não acatou, e na sequência partiu para cima da equipe policial. Foi necessário que os policiais usassem de meios para conter a resistência ativa do homem.

Em conversa com sua companheira, a mulher informou que ele chegou agressivo e quebrou uma máquina de lavar roupas, além de jogar as roupas no chão.

O acusado foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Ubiratã.

Fonte: 11º BPM