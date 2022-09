Câmera interna de loja mostra ação de ladrão dentro do estabelecimento em Ubiratã

Uma câmera de monitoramento instalada no interior da loja mostrou a ação rápida do elemento que após quebrar a vidraça, entro rapidamente no interior do estabelecimento e pegou várias peças de roupas.

A ação do bandido durou aproximadamente 20 segundos. Veja o Vídeo.