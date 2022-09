Loja de Roupas é furtada no centro de Ubiratã

Polícia Militar de Ubiratã foi acionada por volta das 03:30 horas desta quinta-feira (29) para

comparecer em uma loja localizada na Av. Nilza de Oliveira Pipino, onde havia ocorrido um furto.

No local, em contato com o proprietário, este informou que um indivíduo, após quebrar o blindex com uma pedra, havia furtado diversas peças de roupas.

No momento a vítima não soube dizer a quantia subtraída.

Os policiais realizaram buscas para tentar localizar o autor do crime, porém ele não foi encontrado.

Informações do 11º BPM