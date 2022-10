Tentativa de furto a loja é registrado em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada nesta sexta-feira (30), por uma mulher informando sobre a tentativa de furto em sua loja localizada na Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho.

No local, a proprietária da loja informou que durante a madrugada tentaram quebrar o blindex com uma

pedra, porém não obtiveram êxito. Os elementos utilizaram o mesmo modo operante que foi aplicado no furto de uma loja de roupas na madrugada de quinta-feira (29), quando os elementos quebraram a porta da loja com uma pedra e subtraíram algumas peças de roupas.

Qualquer informação que possa levar aos autores desse crime podem ser repassados de forma anônima para a Policia Militar através do telefone 190.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online