Ratinho Junior é reeleito governador do Paraná

O candidato Ratinho Junior (PSD) foi reeleito para o governo do Paraná. Com 82% das urnas apuradas, o governador foi novamente eleito com 70% dos votos. Roberto Requião (PT) ficou em segundo lugar.

Nascido em Jandaia do Sul (PR), Carlos Massa Ratinho Junior, 41 anos, é empresário, formado em marketing e pós-graduado em direito. Ratinho Junior já foi deputado estadual e deputado federal pelo Paraná, estado do qual foi ainda Secretário de Desenvolvimento Urbano. O atual vice-governador, Darci Piana, 80 anos, também do PSD, segue na chapa.

Fonte: Agência Brasil