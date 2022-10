Sérgio Moro é eleito Senador pelo Paraná

Sergio Moro (União Brasil) foi eleito senador pelo Paraná neste domingo (2). Com 99% das seções totalizadas, ele recebeu 1,9 milhão de votos (33%).

Moro é natural de Maringá, nasceu no dia 1 de agosto de 1972 e é filho de Dalton e Odete, ambos professores.

Ele se casou com Rosangela Wolff Moro e teve dois filhos: a Júlia e o Vinícius.

Moro é advogado, realizou mestrado e doutorado pela UFPR (Universidade Federal do Paraná). Aos 24 anos iniciou trabalho como Juiz Federal.

Após 22 anos atuando como juiz, Moro aceitou convite para se tornar o Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil.

Moro assume a vaga do atual senador Alvaro Dias (Podemos) que disputava a reeleição. Em segundo lugar ficou o jornalista Paulo Martins, do PL, com 29% dos votos. Alvaro Dias ficou com 23% dos votos, em terceiro lugar no pleito.