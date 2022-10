Colégio é arrombado e furtado em Campina da Lagoa

A equipe da Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada no início da tarde desta segunda-feira (03), a comparecer em um colégio localizado na Rua Salvador Ananias, onde o solicitante relatou que o local teria sido arrombado.

No local, a equipe policial se deparou com a porta da biblioteca arrombada e foi informada de que alguns pertences teriam sido furtados do local.

O diretor do colégio relatou ter dado falta de dois aparelhos microscópicos.

Nas imagens da câmera de segurança foi possível observar um individuo trajando camiseta branca, calça jeans e boné vermelho. Com base nessas informações, foi realizada buscas para tentar localizar o suspeito, porém ele não foi encontrado.

Informações do 11º BPM