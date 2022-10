Rapaz é morto a tiros em Campo Mourão

Raul de Oliveira Correia, 29 anos, foi morto com pelo menos três tiros no inicio da noite desta segunda-feira, 3, em Campo Mourão, que agora chega a 14 homicídios em 2022. O crime ocorreu na rua Curruira, próximo ao Mercado Tradição, no conjunto Diamante Azul.

Correia estava sentado em um estabelecimento comercial do bairro, quando dois homens em uma moto chegaram e teve inicio os disparos. Sem meios de reagir, a vítima morreu no local, com tiros na região do tórax.

A equipe Canil do 11º Batalhão da Polícia Militar chegou rápido ao local e acionou o Samu. Os socorristas encontraram o rapaz já sem vida e o corpo será encaminhado ao IML para autópsia, após perícia da Polícia Científica na cena do crime.

Os autores do homicídio estão foragidos. A polícia constatou que Correia tinha mandado de prisão em aberto e usava tornozeleira eletrônica.

Fonte: Tá Sabendo