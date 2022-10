Operação Hórus apreende R$ 11 milhões em drogas e cigarros no Paraná

As forças de segurança da Operação Hórus apreenderam R$11 milhões em drogas e produtos contrabandeados em municípios do Paraná, entre os dias 22 a 26 de setembro.

Cinco toneladas de maconha foram capturadas pela Polícia Ambiental do Pelotão de Umuarama, em Icaraíma (PR). Já em Marechal Cândido Rondon, 70 mil pacotes de cigarros e 5 caminhões foram apreendidos pelos policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON).

Operação Hórus

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), as ações da Operação Hórus são permanentes e ocorrem em 14 estados contemplados no programa Guardiões das Fronteiras: Amazonas, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Amapá, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia, Pará e Rio Grande do Sul.

Ministério da Justiça e Segurança Pública