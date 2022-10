Pastor engana 21 fiéis e desaparece com R$ 4 milhões no interior do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está investigando crimes de estelionato, aplicados por golpe financeiro em Umuarama, Região Noroeste do Estado. Os prejuízos já são superiores a R$ 4 milhões. Durante as investigações, a PCPR apurou que um suspeito prometia investir o dinheiro das vítimas em bolsas de valores e posteriormente devolver o valor inicial acrescido de juros. Até o momento, a Polícia Civil registrou 21 boletins de ocorrência de vítimas que caíram no golpe. De acordo com os depoimentos, os repasses de dinheiro começaram em janeiro de 2022. REGISTRO- A polícia orienta para que outras possíveis vítimas do golpe procurem a delegacia da para registrar o boletim de ocorrência. Fonte: Catve Compartilhe! Espalhe