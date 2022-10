Inspetor de colégio é preso por importunação sexual de alunas em Umuarama

Um homem de 33 anos foi preso nesta quarta-feira (05) em Umuarama por suposta prática do crime de importunação sexual. De acordo com a Polícia Civil, a prisão em flagrante aconteceu em um colégio do município. O homem, que é inspetor de pátio teria importunado cinco adolescentes, duas delas na última na quarta-feira. Segundo as vítimas, que tem entre 12 e 14 anos e relataram a situação primeiramente a direção da escola, elas eram perseguidas pelo suspeito dentro das dependências do colégio.

Além de elogiar as alunas, o inspetor também teria dito em várias oportunidades que as amava. As meninas relataram ainda que o homem sempre tentava abraçá-las, pegando em suas cinturas, mesmo contra a vontade delas.

Ele também beijava no rosto e na testa das adolescentes, sendo que em um dos casos deu um beijo no canto da boca de uma das alunas . Ainda de acordo com os relatos das vítimas, o homem oferecia pequenos valores em dinheiro para que elas comprassem lanche na cantina do colégio.

Segundo a Polícia, em interrogatório, o suspeito confirmou que abraçava e tratava as meninas de forma carinhosa, mas sem qualquer conotação sexual e nunca sem o consentimento delas.

Após ouvir o inspetor, agora um inquérito policial será enviado à delegacia da mulher de Umuarama para a continuidade as investigações. O homem segue preso e aguarda decisão da justiça sobre a manutenção ou não de sua prisão.

Fonte: Obemdito.