Vidro de carro é quebrado e vários objetos são furtados em Campina da Lagoa

A Polícia Militar foi acionada na noite desta quinta-feira (06), para comparecer na Rua Barão do Rio Branco, onde uma mulher teve objetos furtados de dentro do seu veículo que estava estacionado na rua.

No local, a vítima disse que estava em uma reunião e ouviu um barulho, mas como estava chovendo não pensou que poderia ser algo relacionado ao seu carro. Após o término da reunião por volta das 21h ela percebeu que o seu veículo estava com o vidro dianteiro estilhaçado e que haviam furtado do interior uma bolsa contendo um talão de cheques, documentos pessoais, um óculos e carteira com cartões de crédito.

Uma barra de ferro utilizada para quebrar o vidro foi deixada no local.

Os policiais realizaram patrulhamento para tentar localizar algum suspeito, no entanto, ninguém foi encontrado.

Fonte: 11º BPM