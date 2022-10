Moradores recuperam estragos causados por forte tempestade que atingiu região

Esta sexta-feira (7), o dia continua de muito trabalho a moradores de algumas cidades da região atingidas por uma forte ventania nessa quinta-feira (6). Criadores de frangos de granja e produtores rurais que tiveram barracões destelhados ainda contabilizam os prejuízos causados pela tormenta.

Foram registrados danos nas cidades de Engenheiro Beltrão, Juranda, Rancho Alegre D’Oeste e Ubiratã. Nesta última cidade, as rajadas de vento chegaram a 82 km/h segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A chuva fez estragos também na cidade de Rancho Alegre D’Oeste, causando a queda de postes da rede pública de energia elétrica, deixando parte da população sem o fornecimento de energia.

Em Engenheiro Beltrão, a tempestade foi bastante pontual. Atingiu a comunidade rural Jumirim. O temporal arrancou telhados de barracões e granjas, causando grandes prejuízos. Na queda, telhados desabaram sobre máquinas agrícolas e veículos. Em uma das propriedades, a estrutura de madeira do telhado desabou sobre uma caminhonete, causando estragos no veículo. Uma residência também sofreu destelhamento.

Em Ranho Alegre D’Oeste, a queda de dois postes da rede elétrica de energia, além de ter afetado o fornecimento de energia elétrica (o serviço já foi restabelecido), prejudicou o abastecimento de água. Segundo informações. A previsão da Sanepar é que o abastecimento de água potável volte à normalidade até o fim da tarde desta sexta-feira (7).

A Defesa Civil do Paraná está monitorando a população atingida. O Simepar informa que foram registradas pancadas de chuva forte em várias cidades do Interior. Na região da Comcam houve destelhamentos, também, em Juranda. Apesar dos estragos ninguém ficou ferido.

Além do monitoramento em tempo integral, o Governo do Estado, por meio da Defesa Civil, está disponibilizando lonas plásticas, telhas de fibrocimento, colchão, kit dormitório, kit higiene, kit limpeza e cesta básica para as famílias vulneráveis que foram afetadas.

Fonte: Tribuna do Interior