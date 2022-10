Casal de Ubiratã é ameaçado de morte por suposto integrante de facção criminosa

Um casal procurou a Polícia Militar de Ubiratã para relatar que estão sofrendo ameaças de morte.

Eles informaram que receberam as ameaças via WhatsApp, de um indivíduo que dizia ser de uma facção criminosa.

Segundo as vítimas, o homem disse que o casal seria informante da polícia e por isso sofreriam as consequências.



A PM registrou o boletim de ocorrência e orientou as vítimas a apresentarem os prints das ameaças à delegacia de Polícia Civil.

Fonte: 11 BPM