Mulher de 51 anos é presa tentando furtar 8 kg de carne em mercado de Umuarama

Por volta das 16h30 do último sábado (08), o proprietário de um mercado do Parque Daniele em Umuarama, entrou em contato com a PM informando que uma cliente, foi flagrada por um funcionário furtando 8kg de carne fracionado em seis pacotes.

Após a mulher de 51 anos passar pelos caixas ela foi contida pelo funcionário e acionada a Polícia Militar, que encaminhou a mulher para à delegacia.

Fonte: Portal Alto Piquiri/Novo Cantu