Piloto paranaense é encontrado com vida doze dias após queda de avião em floresta de Roraima

O piloto londrinense Otávio Munhoz, que estava desaparecido há doze dias em uma floresta em Roraima, no norte do Brasil, foi encontrado com vida neste domingo (09). A vítima sofreu queda de avião em mata fechada no último dia 27.

Segundo informações, Otávio está debilitado e segue para a capital Boa Vista. Ainda não se sabe como ele foi localizado.

Forças de segurança foram acionadas no dia seguinte a queda e encontraram a aeronave destroçada. Moradores da região relataram ter percebido pegadas próximo a um riacho, mas ninguém avistou o piloto.

A irmã dele, Cassia, se deslocou no último dia 30 para Roraima para acompanhar as buscas.

Segundo a família do piloto, ele mora em Londrina e frequentemente faz serviços de transporta aéreo para outros estados.