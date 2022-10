Suposta traição de namorada provoca briga generalizada entre as famílias em Goioerê

A Policia Militar de Goioerê foi acionada no final da tarde deste domingo (09), para atender uma ocorrência no Jardim Primavera, na Rua Augusto Pastorelo, onde estava ocorrendo uma briga generalizada.

Em conversa com a pessoa de V.A.P.D.S, mãe de L.A.P., esta relatou que passava por um restaurante, quando viu a namorada do seu filho de M.V.M.B., entrando em um carro de um homem desconhecido. Ela contou o fato para seu filho que foi até a residência de sua namorada e em conversa com a mesma, ela negou o fato e falou para chamar a mãe dele para confirmar tal versão.

A mãe do rapaz se deslocou até o endereço, e em discussão com a mãe da jovem, de nome C.R.M., estas entraram em luta corporal, com puxões de cabelo e arranhões, momento que o namorado de C.R.M entrou no meio da briga e desferiu um tapa no rosto de V.A.P.D.S.

A briga continuou para fora da residência, envolvendo outras pessoas, sendo que neste momento a equipe da PM chegou, cessando a briga, e conduzindo todos os envolvidos para a delegacia para as medidas cabíveis.