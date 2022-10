Casal de idosos ficam gravemente feridos em acidente na BR 369

Socorristas do Siate foram mobilizados para atenderem duas vítimas de acidente de trânsito na BR 369, entre Cascavel e Corbélia.

De acordo com informações, o grave acidente entre um automóvel e um caminhão deixou um casal de idosos gravemente feridos, sendo que ficaram encarcerados no interior do veículo.

Militares do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate das vítimas, que foram encaminhadas para ambulâncias para receberem os primeiros socorros.

Equipes do Samu também foram mobilizadas para prestar atendimento na ocorrência.

Policiais Militares de Corbélia e da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local sinalizando a via que ficou parcialmente interditada.

Fonte: CGN