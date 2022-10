Homem é morto a facadas após discussão por divida de R$ 80,00 em Mamborê

Um homem de 39 anos, identificado como sendo Ângelo Lopes, popular Magrão, foi morto na noite desta segunda-feira (10) com golpes de faca em Mamborê.

O acusado de ser o autor do crime , um homem de 48 anos, foi preso pela Polícia Militar logo depois do crime. Na mochila que ele carregava os policiais encontraram a faca que teria sido utilizada para golpear e matar Lopes após uma discussão entre os dois. Ele estava com as mãos sujas de sangue e de imediato

confirmou a autoria.

Segundo o acusado, o homem o teria agredido verbalmente por causa de uma dívida de R$ 80,00. Neste momento o acusado teria pego a faca e desferido os golpes que atingiram as costas, pescoço e virilha da vítima.

A PM chegou a ser acionada durante o desentendimento entre os dois, apesar de chegar rápido ao local, o homem já havia sido esfaqueado.

O acusado foi preso e encaminhado à delegacia de Mamborê para providências cabíveis. Ele

relatou que ficou preso por 17 anos pelo crime de latrocínio cometido no estado de São Paulo, e estaria em liberdade havia aproximadamente 8 meses.

Fonte: 11º BPM