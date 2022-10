11º BPM presta homenagem aos policiais militares promovidos recentemente na PMPR

Oito policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar promovidos recentemente ao posto e graduação imediatamente superior foram homenageados durante solenidade realizada na manhã desta quinta-feira (13), no 11º BPM.

A homenagem foi presidida pelo comandante do 11º BPM, Tenente-Coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida. O Capitão Araújo, subcomandante do batalhão, foi promovido ao posto de Major; o Aspirante Detzel foi promovido ao posto de 2º Tenente, e os soldados Danilo, Paulo Sérgio, Elxsley, Carlos Eduado, Márcia e Cleiton alcançaram a graduação de Cabo da Polícia Militar do Paraná.

Durante a cerimônia foi feita a troca de luvas e divisas dos militares promovidos. Familiares e amigos dos militares estaduais prestigiaram o momento, que foi precedido de um café da manhã oferecido aos homenageados e aos demais convidados.

O comandante do 11º BPM parabenizou os militares estaduais pela conquista e enalteceu o comprometimento de cada um com a segurança pública. “É um momento muito importante na carreira destes valorosos policiais, pois sabemos que se esforçam diariamente para manter a ordem e a paz na sociedade”, ressaltou. Os senhores e senhoras são merecedores desta conquista”, completou Giraldes.

As promoções contemplam avanços nas carreiras de 873 militares estaduais da PMPR, sendo 216 oficiais e 657 praças, desde 10 de agosto deste ano. Outros 270 policiais militares e 92 bombeiros também foram contemplados com promoção excepcional, como atos de bravura no exercício da função, por exemplo.

As progressões funcionais, que autorizaram a mudança de postos e graduação dos militares, foram publicadas em Diário Oficial e já encontram-se em vigência.

Com informações: Comunicação Social 11º BPM