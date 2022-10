Veículo capota e deixa quatro feridos próximo a Goioerê

Quatro pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas após o veículo Corsa Sedan em que estavam capotar na rodovia PR-472, entre as cidades de Goioerê e Rancho Alegre do Oeste. O acidente ocorreu nessa quarta-feira, 12, próximo à ponte do Rio Caracol.Todos seriam moradores de Rancho Alegre do Oeste.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o veículo trafegava sentido a Goioerê, quando, em uma reta, a condutora saiu da pista e capotou, parando com as rodas para cima.

As equipes do Samu e Corpo de Bombeiros de Goioerê foram acionadas e prestaram o atendimento, retirando a condutora do veículo, com ferimentos aparentemente leves.

A motorista estava acompanhada de seu marido, de duas crianças e de sua sogra. O homem de 31 anos não se feriu e recusou atendimento. Já a sogra de 56 aos e as duas crianças, de 1 e 4 anos, já haviam sido socorridas quando as equipes chegaram. Elas foram atendidas em um hospital de Goioerê e receberam alta no mesmo dia.

A condutora, de 25 anos, foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Mourão. Ela afirmou não lembrar-se de detalhes do ocorrido, também não soube informar a placa do veiculo.

Com informações e foto: Goionews/Tá Sabendo