Corsa atravessa a rodovia e acaba atingido por outro veículo na BR 369

Uma colisão lateral envolvendo um veículo Corsa e um Santana foi registrada no início da noite deste domingo (16), na BR 369 no Distrito da Penha em Corbélia.

Segundo relatos no local, o Santana seguia no sentido à cidade de Cascavel quando ao chegar próximo ao acesso do distrito da Penha um outro veículo que estava no sentido contrário tentou acessar ao distrito em uma entrada secundária quando houve a colisão lateral. Com o impacto os dois carros ficaram bastante danificados.

Equipes do SAMU e Defesa Civil de Corbélia foram acionados para prestar atendimento no local onde também equipes do DER (Departamento de Estradas e Rodagem ) também foram deslocados.

No local apenas o condutor do Corsa sofreu ferimentos considerados moderados e logo após atendimento pela equipe do SAMU foi encaminhado ao PAM em Corbélia para atendimento médico.

O trânsito na rodovia não foi afetado, pois os dois veículos foram parar às margens da pista de rolamento.

uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local prestando atendimento e fazendo registro da ocorrência.

Informações são do Portal Corbélia