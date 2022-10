Motociclista é encontrado morto com possível ferimento de arma de fogo em Roncador

Por volta das 1h30, deste domingo (16), a Defesa Civil de Roncador foi acionada para atendimento de queda de moto no Jardim Anchieta.



Chegando no local foi constatado que a vítima encontrava-se em óbito. As polícias militar e civil foram acionadas, juntamente com o IML de Campo Mourão para o recolhimento do corpo, ainda no local a polícia científica conseguiu verificar que a vítima apresentava um possível sinal de ferimento de arma de fogo.



Informações e Foto: CentralR3