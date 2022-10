Seis dias de buscas e o corpo do bebê levado por enxurrada é encontrado, a irmã dele de 6 anos também morreu em Pato Branco

Corpo do bebê de oito meses, que estava desaparecido após ser levado por enxurrada em Pato branco, foi encontrado na tarde deste domingo (16).

Aredes, Tenente do Corpo de Bombeiros, explicou que os trabalhos iniciaram por volta das 8h da manhã e no inicio da tarde decidiram repassar os caminho deste onde o acidente aconteceu e quando estavam chegando no Rio Cachoeirinha encontraram o corpo de Nicolas. “Eu estive no primeiro dia, e o nível de água baixou bastante, no entanto ainda é acima no normal,” explicou.

Esse foi o sexto dia de busca pelo menino. A irmã dele, Nicole Rodrigues 7 anos, foi encontrado na quinta-feira (13).

As crianças, uma de oito meses e outra de sete anos, estavam em um automóvel com os pais quando ao tentar atravessar um córrego, o veículo foi arrastado pela água, e as crianças sumiram na correnteza. O carro foi localizado, mas as crianças não estavam nele. Os militares do Corpo de Bombeiros realizam trabalhos de salvamento em águas rápidas para localizá-las. O acidente ocorreu no fim da manhã de terça-feira (11).

Sobre o caso:

Duas crianças, uma de oito meses e outra de seis anos, desapareceram após serem arrastadas por correnteza de córrego, localizado na Comunidade Rural São Miguel Cachoeirinha, em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, nesta terça-feira (11). As vítimas estavam em um automóvel acompanhadas dos pais.

“O pai e a mãe conseguiram sair do veículo, porém uma criança de oito meses e outra de seis anos acabaram sendo levadas pela correnteza”, conta o Tenente Ferri do Corpo de Bombeiros. Além disso, o oficial explica que o pai tentou retirar as crianças do veículo, entretanto não obteve sucesso. Dois moradores que estava próximo ao local perceberam a fatalidade e ajudaram no regate do casal.

“Estamos fazendo uma busca superficial para ver se encontramos essas crianças aqui nas localizadas. Conforme for evoluindo a situação a gente vai dando prosseguimento nas operações de busca”, enfatiza. Os integrantes da família estavam indo visitar uma das madrinhas das crianças.

Redação Catve.com com PBurgente Sudoeste