Denúncias registradas no 181 levam à apreensão de mais de uma tonelada de drogas em 2022

No Paraná, grande parte das ações e operações policiais, especialmente as que têm por alvo apreensões de drogas e prisões, são baseadas nas queixas registradas pelo Disque-Denúncia 181 da Secretaria de Segurança Pública. Somente neste ano, de 1º de janeiro até 13 de outubro, o canal recebeu mais de 37 mil denúncias, sendo 12.904 (35%) sobre tráfico de drogas. As informações repassadas para as forças de segurança via 181 resultaram na apreensão de 1,5 tonelada de entorpecentes durante o período.

Uma destas apreensões ocorreu na última quinta-feira (13), quando a Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu aproximadamente 390 quilos de maconha em uma residência no bairro CIC, em Curitiba. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima. Os policiais civis prenderam um homem de 35 anos que estava na residência e apreenderam, ainda, duas balanças de precisão profissional.

Com o resultado desta ação da PCPR, o chefe do Centro Integrado de Denúncias 181, major Edivan Fragoso, destacou a importância do canal para o combate ao crime no Estado. “A denúncia é importantíssima para que resultados como esse sejam atingidos, fortalecendo ainda mais o canal de ligação do cidadão com as atuações policiais que resultam nas prisões e apreensões de drogas em todo o Paraná”, afirmou.

Além de tráfico de entorpecentes, o Disque-Denúncia 181 recebe, de forma anônima, queixas dos mais variados tipos de crime, como violência contra a mulher, crimes ambientais, tráfico de drogas, desaparecimento de pessoas, estelionatos, dentre outros.

As denúncias registradas pelos cidadãos são encaminhadas aos órgãos competentes e resultam não somente na prisão de criminosos, na apreensão de ilícitos e na investigação de crimes, mas também auxiliam na localização de pessoas desaparecidas e foragidos da Justiça.

COMO DENUNCIAR

O contato com as forças policiais pode ser feito via telefone, discando 181. A ligação é gratuita. Também é possível registrar através da internet no endereço https://www.denuncia181.pr.gov.br/, onde deverá ser preenchido um formulário com as informações sobre o crime. Tanto pelo telefone, quanto pela internet, é possível manter o anonimato, pois não é necessário se identificar.

