LIGA Energia Solar: Consumidores têm até 6 de janeiro para viabilizar o sistema fotovoltaico antes das mudanças nas regras aprovadas pelo Congresso Nacional

Os consumidores que pretendem instalar sistemas de energia solar em residências e empresas têm até o dia 06 de janeiro de 2023, para viabilizar o sistema fotovoltaico antes das mudanças nas regras aprovadas pelo Congresso Nacional.



Pela nova Lei 14300/2022, publicada no início deste ano, há um período de transição que garante até 2045 a manutenção das regras atuais aos consumidores que solicitarem o parecer de acesso de sistemas de geração própria de energia solar até dia 06 de janeiro de 2023.



Após esta data, a Lei prevê que novas conexões terão uma cobrança gradual e escalonada sobre a energia injetada na rede elétrica.



Isso significa que quem instalar painéis solares a partir do dia 7 de janeiro de 2023 em sistemas conectados à rede elétrica (chamados de on grid) passarão a arcar com os custos de distribuição, uma cobrança que hoje ainda não é feita.



Por isso, aqueles que adquirem o sistema fotovoltaico até 06.01.2023 permanecerão isentos dessa taxação até o ano de 2045.



Ou seja, para ter o máximo de economia na conta de luz por meio da energia solar, o melhor é fazer toda tratativa até o mês de dezembro e com isso garantir uma economia de até 95% na conta de luz.



