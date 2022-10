Motorista e passageira ficam feridas em acidente na BR 369 em Corbélia

Uma motorista, de 52 anos, e a passageira, 21 anos, ficaram feridas em acidente entre carros no km 506 da BR 369, em Corbélia sentido Cascavel, por volta das 13h, desta segunda-feira (17).

A condutora do Cobalt reduziu a velocidade quando foi atingida na traseira por uma caminhonete, modelo Volkswagen Amarok. O condutor da caminhonete tentou reduzir a velocidade e ir para o acostamento, mas não conseguiu evitar a batida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Defesa Civil foram acionadas para atender a ocorrência. As vítimas precisaram ser encaminhadas para atendimento médico, ambas com ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estiveram no local. Equipes do DER sinalizaram e orientaram o trânsito que ficou interditado no sentido à Cascavel por aproximadamente 15 minutos.

Com informações Portal Corbélia