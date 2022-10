Mulher pede medida protetiva de manhã, recebe ameaça a tarde e mata o marido a noite, após ele invadir a casa no Paraná

Um homem de 33 anos, identificado como Fernando Ramos, foi morto a tiros pela esposa após ameaçar a mulher e a filha na cidade Cândido de Abreu, na região central do Paraná. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o caso aconteceu na zona rural da cidade, no Distrito de Rio do Tigre na última semana.

De acordo com a investigação, pela manhã, a mulher foi até a sede policial e pediu uma medida protetiva contra o marido. A vítima revelou ser vítima de violência doméstica e estava com medo do que poderia acontecer.

Por volta das 15h, Fernando ligou para a companheira e realizou novas ameaças. Desta vez, o homem declarou que iria até a residência e mataria a mulher e a filha. Entretanto, por volta das 18h30, quando ele arrombou a porta do imóvel foi recebido com disparos de um revólver calibre .22, feitos pela esposa.

Foram disparados cerca de sete tiros e o homem não resistiu. A mulher e a filha saíram do local e pediram ajuda em uma estrada principal perto da residência. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada e o caso foi confirmado.

Após o registro do crime, a mulher suspeita pelos disparos foi encaminhada à delegacia, prestou depoimento e responderá em liberdade.

O caso é investigado como legítima defesa.

Ainda de acordo com informações da polícia, há cerca de dois anos o irmão de Fernando também foi morto na mesma região da cidade. O homem teria sido acusado de violência doméstica.

Por RIC Mais