Turista sobe na grade de proteção, cai e desaparece nas Cataratas do Iguaçu

Equipes fazem buscas, mas alta vazão do Rio Iguaçu dificulta

Um turista caiu nas Cataratas do Iguaçu do lado argentino na manhã desta segunda-feira (17).

O homem, argentino, subiu na grade de proteção de uma das passarelas superiores do Salto Bossetti para tirar uma selfie e acabou se desequilibrando.

Equipes de socorro que atuam no Parque Nacional do Iguaçu do lado argentino estão fazendo buscas para tentar encontrar a vítima mas a vazão do Rio Iguaçu está em torno de cinco milhões de litros d’água por segundo, o que dificulta o trabalho.

Fonte: Catve