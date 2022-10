Empresário e funcionário são mortos a tiros em Mamborê

O empresário e produtor rural de Mamborê, Adil Vicente de Souza, 63 anos foi assassinado com um tiro na cabeça na noite desta quarta-feira (19), em uma estrada rural que liga a cidade de Mamborê à comunidade Pranchinha.

Informações dão conta de que o empresário se deslocava com sua caminhoneta Ford F-1000 para sua propriedade, localizada na comunidade Araçá. Ele estava acompanhado de um funcionário.

O veículo e o funcionário ainda não foram localizados. Políciais militares, civis e policia científica foram ao local para iniciar as investigações. O corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão e vai passar por exame de autópsia.

Adil foi executado com tiros na cabeça. Sua caminhoneta e o corpo de seu funcionário, identificado como sendo Ivo Rudinick, 63 anos foram encontrados na manhã desta quinta-feira (20), cerca de três quilômetros do local onde o agricultor foi morto. A polícia trabalha com suspeita de latrocínio.

Informações são do site Cidade Destaque