Jeep Renegade capota na BR 369

Um veículo Jeep Renegade capotou após atingir o guard’rail na lateral da pista no final da tarde desta quinta-feira (20), na BR 369 na área urbana de Corbélia.

Segundo o condutor do veículo com placas de Foz do Iguaçu, ele seguia no sentido à Ubiratã quando foi ultrapassado por um caminhão e perdeu o controle do veículo saindo da pista. Ao atingir o guard’rail o veículo teve uma das rodas arrancadas e sem controle atravessou a pista e atingiu o muro de proteção no centro da pista vindo posteriormente a capotar.

Equipes da Policia Militar, Defesa Civil, SAMU e duas unidades do DER estiveram no local prestando atendimento.

O condutor não ficou ferido e após avaliado foi liberado ainda no local.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar a ocorrência.

Informações: Portal Corbélia

