Nos pênaltis, Flamengo vence o Corinthians e é tetra da Copa do Brasil

Cariocas e paulistas fizeram jogo digno de final, mas os donos da casa levaram a melhor.

Faz a festa, Nação! Foi com emoção até o fim, mas diante de mais de 68 mil torcedores no Maracanã, o Flamengo conquistou o Tetra da Copa do Brasil ao superar o Corinthians, na noite de quarta-fria (19). Após o empate em 1 a 1 no tempo normal, o Rubro-Negro bateu o rival em uma disputa de pênaltis emocionante por 6 a 5. A bola do título acabou com Rodinei.

Durante os 90 minutos, Flamengo e Corinthians fizeram jogo digno de final de Copa do Brasil. Melhor no primeiro tempo, o time de Dorival abriu o placar com Pedro. A resposta da equipe de Vitor Pereira veio em ótimo segundo tempo, e o empate veio com Giuliano.

O JOGO

O Flamengo não demorou para retribuir a grande festa feita pela torcida no Maracanã. Em linda troca de passes, Everton Ribeiro deixou Pedro cara a cara com Cássio, e o camisa 21 foi preciso, tocando por baixo do goleiro do Corinthians para abrir o placar aos 6. Antes do intervalo, Arrascaeta até chegou a botar a bola na rede e ampliar para o Flamengo, mas o gol foi anulado por impedimento de Gabigol, que havia chutado a bola na trave imediatamente antes.

Para o segundo tempo, Vitor Pereira devolveu o Corinthians ao esquema já conhecido da Fiel, com Adson substituindo Lucas Piton. E o time melhorou, com mais posse de bola nos minutos iniciais, se aproximou da área do Flamengo e levou perigo com Yuri Alberto finalizando por cima da meta de Santos ainda aos seis minutos.

A resposta do Flamengo foi imediata e em velocidade, com Gabi acionando Arrascaeta dentro da área. O uruguaio tentou tirar de Cássio, mas o camisa 1 corintiano se agigantou e impediu o gol.

A partir disso, o jogo ficou aberto. Com o Corinthians mais presente no campo de ataque, Róger Guedes teve as principais chances do time, mas as desperdiçou. Por outro lado, o Flamengo soube explorar o espaço e contra-atacou em velocidade. Mais uma vez, Gabi acertou a trave e Everton Ribeiro marcou no rebote, mas estava impedido.

A partir dos 25 minutos, o time de Vitor Pereira perdeu intensidade, mas o técnico voltou a fazer boas alterações, com Giuliano e Adson dando profundidade ao Corinthians. As substituições de Dorival, por sua vez, retraíram ainda mais a equipe, especialmente as saídas de Thiago Maia e Vidal para entradas de Matheuzinho e Fabrício Bruno.

De tanto rondar a área, o Corinthians chegou ao gol de empate – com justiça – aos 36 minutos. Mesmo com oito jogadores de linha dentro da área, o Flamengo não conseguiu limpar a área e, após bate e rebate, Giuliano encheu o pé para deixar tudo igual no Maracanã.

PÊNALTIS

Seguindo o ritmo da partida, os pênaltis foram tão emocionantes quantos. Nas cinco primeiras cobranças, Filipe Luís errou a primeira do Flamengo e Fagner a quarta do Corinthians. Nas alternadas, Mateus Vital isolou a cobrança. Coube, então, a Rodinei deslocar Cássio e marcar o gol do título do Flamengo.

Os autores dos gols foram David Luiz, Léo Pereira, Everton Ribeiro, Gabi. Cebolinha e Rodinei, pelo Flamengo. Pelo Corinthians, Fabio Santos, Giuliano, Renato Augusto, Yuri Alberto e Maycon.